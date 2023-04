Polícia lançou apelo para encontrar a mulher, que foi vista pela última vez no sábado.

Apelo policial

Mulher de 42 anos desapareceu de Dommeldange

Filipa MATIAS PEREIRA Polícia lançou apelo para encontrar a mulher, que foi vista pela última vez no sábado.

A polícia luxemburguesa lançou um apelo para encontrar uma mulher que desapareceu de Dommeldange. Ilinca Hélène Jeanne, de 42 anos, foi vista pela última vez ao início da tarde de sábado.

Ilinca Hélène Jeanne tem uma altura aproximada de 1,60-1,70 metros e cabelos castanhos claros. Na altura do desaparecimento, usava calças e casaco cinza, sapatilhas pretas com uma faixa rosa e ainda uma bolsa caqui, revela a autoridade em comunicado.

Ilinca Hélène Jeanne está desaparecida desde sábado. Foto: Polícia

A polícia grã-ducal lançou, entretanto, uma operação de busca e salvamento em grande escala, com recurso a helicópteros e cães farejadores.

A força de segurança pede a quem tiver informações sobre o paradeiro da mulher para as comunicar à esquadra de polícia do Luxemburgo, através do telefone (+352) 244 40 1000 ou por email para police.luxembourg@police.etat.lu.

