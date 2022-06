Tragédia aconteceu na noite de quinta-feira.

Mulher de 27 anos morre atropelada por camião na A7

Susy MARTINS Uma mulher de 27 anos morreu na noite de quinta-feira após ser atropelada por um camião na autoestrada A7.

Segundo as autoridades, o acidente ocorreu por volta das 21h15 entre o túnel Grouft e o túnel Stafelter.



Por razões ainda por esclarecer, a mulher parou na via de emergência e saiu do carro. Nesse momento, um camião passou e atropelou a vítima.

A mulher, residente no sul do país, acabou por falecer no hospital devido à gravidade dos ferimentos. As duas outras pessoas que se encontravam na viatura foram transportadas para o hospital, onde efetuaram exames de controlo.

O Ministério Público abriu uma investigação. Quem tiver testemunhado o acidente deve contactar as autoridades através do 113.

