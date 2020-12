A vítima sofreu lesões graves depois de um atropelamento na tarde de sábado.

Mulher atropelada em Esch-sur-Alzette

Uma mulher que atravessava a rua numa passagem de peões num centro comercial na Rue de Luxembourg em Esch-sur-Alzette foi atropelada por um veículo no sábado por volta das 18 horas, afirmou a polícia no domingo de manhã, segundo o L'essentiel.

A vítima bateu no capô e no pára-brisas antes de cair no chão. A mulher, que foi capaz de comunicar com os serviços de emergência, sofreu lesões graves na bacia.

