O ataque ocorreu cerca das 2h00 da madrugada perto da Gare de Diekirch. A mulher não ficou ferida.

Violência

Mulher atacada por homem com duas facas em Diekirch

Madalena QUEIRÓS O ataque ocorreu cerca das 2h00 da madrugada perto da Gare de Diekirch. A mulher não ficou ferida.

Um ataque completamente inesperado. Cerca das 2h00 da madrugada uma brasileira que regressava a casa de carro com a filha foi atacada. Tudo aconteceu perto da Gare de Diekirch. "Quando me aproximei do stand da Mercedes vi um homem no meio da rua com duas facas grandes na mão e comecei a reduzir a velocidade até parar", revelou ao Contacto esta brasileira. Inesperadamente o homem, acompanhado de uma mulher começou a partir os carros que se encontravam estacionados, acionando os alarmes que começaram a tocar. Em seguida o "homem veio em minha direção ameçando-me com as facas", descreve. "Quando se aproximou da porta com as facas apontadas para mim. Tremi porque a porta não estava fechada. Acredito que se não estivesse dentro do carro ele teria.me ferido", relata. Assustada a mulher começou a gritar para a filha que, entretanto acordou, para chamar a polícia. Minutos depois chegava a polícia ao local que seguiu em perseguição do agressor.

Uma hora depois contactaram a brasileira alvo de ameaça para que viesse perto da Gare identificar o agressor e a mulher que estava com ele. Depois de os identificar seguiu para casa. O agressor deverá ter sido detido pela polícia de Diekirch.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.