Numa conferência em Estrasburgo, elogiou a comunidade portuguesa e confirmou que não quer nenhum dos postos cimeiros nas instituições europeias. Quer continuar a ser chefe de governo do Luxemburgo.

"Muito obrigado". Bettel fala em português e anuncia recandidatura

Visivelmente bem disposto – no dia em que foram publicadas as sondagens que lhe dão vantagem nas próximas eleições – Xavier Bettel disse aos jornalistas que não procura lutar pelos ‘top jobs’ de Bruxelas (Comissão, Conselho e Parlamento Europeu), porque quer voltar a liderar o governo luxemburguês.

"Ficaria muito feliz se fosse convidado outra vez no próximo ano para discursar aqui como primeiro-ministro luxemburguês. Por isso quero candidatar-me nas eleições daqui a seis meses e espero que os eleitores me dêem a oportunidade e a honra de continuar a ser o primeiro-ministro do meu país", assumiu Bettel.

Esta terá sido a primeira vez que o PM do Luxemburgo revela a intenção de concorrer de novo, com o apoio do DP (Partido Democrático). Uma sondagem publicada esta quarta-feira pelo Contacto coloca-o à frente das intenções de voto, podendo arrecadar 30% dos votos em outubro.



Xavier Bettel encontrava-se em Estrasburgo para discursar num ciclo aberto a chefes de governo sobre o lema “Isto é Europa”.

“O Luxemburgo não seria o que é hoje sem a comunidade portuguesa ”

O atual chefe do executivo do Luxemburgo falava na conferência de imprensa conjunta com a presidente do Parlamento Europeu que não parou de elogiar o país e o seu representante.

Respondendo a uma pergunta com um ‘muito obrigado’, Bettel referiu que “a comunidade portuguesa ajudou a construir o meu país”. Ironizando com o desfecho do recente jogo de futebol entre a seleção do Luxemburgo e a de Portugal - que terminou com seis golos sofridos pelos os jogadores do Grão-Ducado -, Bettel ironizou: “Tivemos há pouco o presidente e o primeiro-ministro de Portugal e fomos muito diplomáticos depois do jogo de futebol”. E salientou que tanto António Costa, o primeiro-ministro português, como o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, “vieram ajudar a incentivar a comunidade portuguesa a registar-se para as eleições”.

Em relação à comunidade lusa, que representa cerca de 16% da população, Bettel disse que “o facto é que o Luxemburgo não seria o que é hoje sem a comunidade portuguesa”. “Nós estamos muito contentes por ter esta comunidade. E a terceira geração são agora luxemburgueses e ao mesmo tempo mantêm a sua cultura, as suas raízes e tradições. E temos de agradecer a esta comunidade e todas as outras que fazem de Luxemburgo esta manta de retalhos”, considerou.

Apoiante das migrações em geral, e tendo ouvido os elogios de Metsola pelo acolhimento dado aos refugiados ucranianos, Bettel considerou que “alguns partidos tentam fazer da emigração um problema. Mas um terço do meu país emigrou para os EUA no século XIX. Quase toda a gente se esqueceu disso. E o meu país não seria o que é hoje sem a emigração”.

