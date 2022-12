No seu tradicional discurso de Natal, o chefe de Estado abordou o clima, a guerra na Ucrânia e o vivermos juntos no Luxemburgo, sublinhando que o Grão-Ducado "consegue ultrapassar estes tempos difíceis".

Discurso de Grão-Duque Henri

"Muitas pessoas estão a passar por dificuldades materiais".

"A vida no Luxemburgo baseia-se no princípio de viver em conjunto, mas especialmente em tempos de crise, isto também significa "uma distribuição justa da riqueza" evitando que se agrave o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. No seu discurso de Natal, o Grão-Duque Henri referiu-se à actual crise económica: "Muitas pessoas estão a passar por dificuldades materiais e estão à beira da pobreza. Para muitas pessoas, a situação actual significa que o final do mês está a tornar-se cada vez mais difícil. Permanecem dependentes do nosso apoio", sublinhou.

No seu discurso à população, o Grão-Duque salientou que é por isso "tanto mais importante que o nosso modelo social seja inclusivo, oferecendo a todos o lugar que merecem, para florescerem e encontrarem o seu caminho". Sublinhando, ainda, que no Luxemburgo pessoas de mais de 170 nacionalidades diferentes vivem lado a lado.

"Temos a grande sorte de viver num país democrático onde se realizam regularmente eleições e onde podemos participar na organização da nossa sociedade", recordou o Grão-Duque, referindo-se às vantagens deste modelo de sociedade. Neste contexto, recordou também a conferência tripartida que, uma vez mais este ano, defendeu os interesses dos vários actores e a paz social no Luxemburgo. Segundo ele, o Luxemburgo leva muito a sério as suas responsabilidades como país, seja em termos de democracia, respeito ou direitos humanos. "Acolhemos muitas pessoas cuja existência está ameaçada no seu país. É o nosso dever como sociedade e como país", acrescentou. Esta atitude e a disseminação destes valores é um importante contributo para um mundo mais humano. "Não sabemos o que irá acontecer em 2023, mas estou certo de que todos continuaremos empenhados em manter o nosso modelo de sociedade", sublinhou.

Sem surpresas, no seu discurso de Natal, o Grão-Duque Henri abordou o tema da guerra na Ucrânia que marcou o ano de 2022. Mas falou também sobre a situação no Irão e no Afeganistão, bem como a situação económica e a conferência sobre o clima no Egipto. Este ano, mais uma vez, a sociedade viu-se confrontada com enormes desafios, acrescentou. Isto torna ainda mais importante concentrar-se nos valores que tornam a vida em conjunto possível, nomeadamente a ajuda mútua, a compaixão, a solidariedade e o respeito.



Os conflitos militares no mundo agravaram-se e milhões de pessoas procuram uma pátria segura, lamentou o Grão-Duque. A invasão russa da Ucrânia também põe em causa tudo aquilo sobre o qual a coexistência pacífica tem sido construída desde 1945: resolver conflitos através do diálogo e não da força.

Ao mesmo tempo, o chefe de Estado destacou as situações de alastramento dos conflitos no Irão e no Afeganistão. Mulheres e raparigas continuam a ser impiedosamente oprimidas, abusadas e mortas. "Continuam a ser vítimas de uma mentalidade profundamente enraizada na Idade Média. Dar voz a estas pessoas e apoiá-las está muito próximo do seu coração, tal como está da Grã-Duquesa. A questão agora é: "Estamos apenas a passar por uma fase complicada ou temos de mudar os nossos hábitos? Raramente temos estado na posição em que tantos desenvolvimentos preocupantes ocorreram ao mesmo tempo. No entanto, estou convencido de que o Luxemburgo tem as capacidades necessárias para ultrapassar também este período. "Continuo convencido de que o Luxemburgo tem os meios para fazer face a estes tempos difíceis. Pela experiência, sei que temos capacidade de adaptação graças às qualidades que nos distinguem", disse o chefe de Estado com optimismo.

Compromisso para a paz na Europa e a convivência

Um destes pontos fortes é o nosso forte compromisso para com a paz na Europa. "Construímos uma nova Europa após a Segunda Guerra Mundial e estabelecemos uma ordem mundial mais justa através da ONU. Também nos convencemos rapidamente de que a defesa dos nossos interesses e da nossa segurança estaria muito melhor assegurada como membro da União Europeia e da OTAN, em vez de ter de o fazer sozinho", sublinha o Grão-Duque Henri. Segundo o chefe de Estado, o Luxemburgo estabeleceu uma estreita cooperação com os seus vizinhos belgas, alemães e franceses para além das suas fronteiras.

Em conclusão, o Grão-Duque Henri desejou a todos os cidadãos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo em seu próprio nome, mas também em nome da Grã-Duquesa Maria Teresa, do Grão-Duque Guilherme, da Princesa Stephanie e do Príncipe Carlos.

