Henri Kox vai acumular pastas da Habitação e da Segurança Interna. François Bausch, vice-primeiro-ministro, mantém as pastas da Mobilidade e Obras Públicas e da Defesa.

Mudança no Governo. François Bausch entrega pasta da Segurança Interna a Henri Kox

Há nova organização das pastas governamentais no Luxemburgo, informação esta quinta-feira o executivo luxemburguês. Sob proposta do primeiro-ministro, o Grão-Duque Henri reorganizou os poderes ministeriais e a pasta da Segurança Interna passa de François Bausch para Henri Kox, uma transição que parece estar em conformidade para ambas as partes.

Como resultado, Henri Kox acumula os ministérios da Segurança Interna e Habitação. Kox já ocupava o cargo de ministro-delegado da Segurança Interna desde 11 de outubro de 2019, o ministério encarregue da supervisão da Polícia grã-ducal e da Inspecção-Geral da Polícia.

Já François Bausch, vice-primeiro-ministro, vai manter as pastas da Mobilidade e Obras Públicas e da Defesa. Segundo o comunicado oficial do governo, "este realinhamento permitirá a ambos os ministros desempenharem melhor as suas competências e concentrarem-se mais nas suas respetivas áreas".

