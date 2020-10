A hora legal voltará a mudar a 28 de março 2021 para o regime de verão.

Mudança da hora. Relógios atrasam 60 minutos na madrugada de domingo

Bruno Amaral de Carvalho A hora legal voltará a mudar a 28 de março 2021 para o regime de verão.

Esta madrugada, o Luxemburgo entra no horário de inverno. Com os dias a ficarem mais curtos e as noites mais longas, os relógios deverão ser atrasados uma hora quando for 3h de domingo, passando a ser 2h.

A hora legal voltará depois a mudar a 28 de março 2021 em toda a União Europeia para o regime de verão.



O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.