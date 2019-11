MP abre investigação por “homicídio involuntário” a morte de criança no mercado de Natal

O menino tinha dois anos.

Manuela PEREIRA O menino tinha dois anos.

O Ministério Público (MP) abriu uma investigação por “homicídio involuntário” na sequência do acidente mortal ocorrido domingo no mercado de Natal, na cidade do Luxemburgo.

Contactado esta manhã pela Rádio Latina, o porta-voz do Ministério Público, Henri Eippers, revelou que a queda da escultura de gelo que vitimou mortalmente uma criança está a ser investigada pelas autoridades como “homicídio involuntário”.

A mesma fonte revela que a criança tinha dois anos e que será “um menino”, escusando-se a adiantar a nacionalidade da vítima.

Henri Eippers adianta que a investigação está em curso, levada a cabo pela polícia, que hoje lançou um apelo a eventuais testemunhas. Entretanto, o Ministério Público vai também nomear um “perito independente”.

O trágico acidente aconteceu ontem por volta das 20:00 no mercado de Natal da praça Guillaume II. Uma criança sofreu ferimentos graves, provocando-lhe a morte, após a queda de uma escultura de gelo.

“Por respeito” pela vítima e pela sua família, a comuna da cidade do Luxemburgo anunciou esta manhã o “encerramento esta segunda-feira de todos os mercados de Natal da capital”.