Movimento ecológico critica implantação da Google no Luxemburgo

Jacques GANSER A associação de proteção ambiental critica o projeto da gigante tecnológica norte-americana por ocupar uma área verde tão vasta e pela grande quantidade de água que irá ser necessária para abastecer as instalações.

O Movimento Ecológico (MECO, em francês) criticou fortemente o projeto da Google para a construção de um novo centro de dados em Bissen, no Luxemburgo. Os documentos atualmente disponíveis para a reclassificação do terreno de zona verde para "zona especial" estão incompletos em vários pontos. Essas lacunas não permitem que os cidadãos percebam se o projeto está de acordo com os objetivos da política de planeamento regional e com o plano nacional de desenvolvimento sustentável.

O novo centro de dados deverá ser construído na zona a roxo Frank WEYRICH

Dessa forma, não é possível avaliar qual o impacto ambiental do novo centro de dados. Segundo o movimento ecológico, este deveria ter sido avaliado antes da aprovação do projeto, cuja área poderia ser aproveitada para atividades económicas mais significativas, defende o MECO.

A reclassificação da área em questão

A grande quantidade de água que o projeto da Google vai necessitar é também uma questão problemática para o Movimento Ecológico. A associação defende que é urgente saber como é que as instalações vão ser abastecidas com água suficiente, especialmente durante os períodos de seca, sem afetar outras atividades ou habitações.

Por outro lado, as necessidades energéticas deste projeto não correspondem às intenções do governo de investir em indústrias sustentáveis.

Para o MECO, os aspetos negativos deste projeto superam os benefícios que ainda não foram calculados ou mencionados. Por estas razões, a reclassificação da zona verde como uma "zona especial" não deve ser permitida.

Versão original publicada em alemão no Luxemburger Wort