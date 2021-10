Sem melhorias significativas nas condições de trabalho, estes profissionais voltam hoje à rua.

Motoristas de autocarro reivindicam novamente acesso a casas de banho

A reivindicação não é nova. Há vários anos que os motoristas de autocarro de empresas privadas se queixam de não ter acesso a casas de banho durante o seu horário laboral. Mas as denúncias têm caído em saco roto.

Sem melhorias significativas nas condições de trabalho, estes profissionais voltam hoje à rua. Um piquete de protesto tem lugar às 17:30, em frente ao Grande Teatro, na Cidade do Luxemburgo, local onde decorre na mesma altura a apresentação do projeto “O nosso plano para a mobilidade de amanhã”, da autoria da autarquia da capital.

A manifestação é convocada pelo departamento dos transportes da central sindical OGBL. Delegações do sindicado e do Ministério da Mobilidade têm mantido contacto nos últimos meses com vista à resolução do problema.

De acordo com a OGBL, na Cidade do Luxemburgo, por exemplo, já existe uma casa de banho para motoristas de autocarro, mas não é acessível aos profissionais da rede regional RGTR. A OGBL afirma ter contactado por “três vezes” a autarquia, mas, segundo o sindicato, a burgomestre, Lydie Polfer, recusou até agora qualquer diálogo.



