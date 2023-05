Numa questão parlamentar, o deputado Marc Goergen defendeu a criação de melhores infraestruturas para estes profissionais.

"Motoristas de autocarro devem ter casas de banho próprias"

Os motoristas de autocarro devem ter espaços designados especialmente para as suas pausas de serviço, com casas de banho próprias, uma cafetaria/copa e uma zona onde possam descansar enquanto fazem horas até à viagem seguinte, defende Marc Goergen, deputado do Partido Pirata.

Numa questão parlamentar endereçada ao ministro da Mobilidade, o deputado começou por referir que "este está longe de ser o caso" atualmente e sublinhou que "a falta de casas de banho públicas que sejam facilmente acessíveis para os motoristas é um grande problema".

Nesse sentido, Marc Goergen quis sondar a possibilidade de instalar "casas de banho em locais estratégicos", de forma a providenciar "um mínimo de conforto" a estes profissionais.

Cloche d'Or vai ter zona de descanso

Em resposta, François Bausch indicou que a "infraestrutura dos terminais de autocarros está sob a alçada dos municípios", lembrando também que o Ministério da Mobilidade tem subsídios para aqueles que construírem instalações sanitárias nas estações de autocarros da rede RGTR.

O ministro observou, por outro lado, que os novos polos intermodais pressupõem a existência de infraestruturas para os motoristas, como por exemplo o que vai surgir na Cloche d'Or, "que terá não só casas de banho, mas também copa e uma zona de descanso".

Bausch salientou, contudo, que a criação de zonas de pausa para os motoristas de autocarro são "da competência e responsabilidade de cada operadora".

