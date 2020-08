O homem de 45 anos estava a nadar com três colegas, sábado à noite, perto do porto de Mertert.

Motorista romeno afoga-se no Moselle

Redação O homem de 45 anos estava a nadar com três colegas, sábado à noite, perto do porto de Mertert.

No sábado à noite, quatro camionistas estavam a nadar no porto de Mertert, no rio Moselle, quando um dos condutores subitamente submergiu e não conseguiu voltar à superfície.

Os restantes colegas alertaram o número de emergência 112. Foi de imediato lançada uma operação de busca em larga escala com o apoio da CGDIS, polícia, bombeiros e socorristas.

Após cerca de uma hora de buscas, os mergulhadores conseguiram resgatar, sem vida, o condutor do camião romeno, de 45 anos, perto da zona balnear.



