Motorista profissional de autocarro apanhado a conduzir embriagado

Um motorista de autocarro ficou sem carta [de condução] por conduzir sob o efeito do álcool. Estava de serviço e foi parado pela polícia depois de uma denúncia.

O autocarro tinha partido de Ettelbruck no final da tarde desta quinta-feira em direção a Ingeldorf, no norte do país. A polícia recebeu uma chamada a denunciar o comportamento do motorista profissional que aparentava estar embriagado.

Uma patrulha policial intercetou o veículo de transporte de passageiros e submeteu o motorista a um teste quantitativo de álcool que acusou uma “taxa elevada de álcool no sangue”.

As autoridades omitem o resultado concreto do teste. Mas o Código da Estrada luxemburguês fixa o limite da taxa de alcoolemia para condutores profissionais em 0,1 miligramas por litro de sangue. Já a apreensão imediata da carta de condução acontece quando a taxa ultrapassa os 0,55 miligramas de álcool por litro de sangue, podendo ainda ser sancionada com multas entre os 500 e os 10 mil euros e penas de prisão de 8 dias a três anos.

