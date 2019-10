Incidente aconteceu no norte do país, entre Ettelbruck e Heiderscheidergrund. A polícia foi chamada por um passageiro.

Motorista de autocarro apanhado com álcool no sangue

Incidente aconteceu no norte do país, entre Ettelbruck e Heiderscheidergrund. A polícia foi chamada por um passageiro.

Preocupado com a própria segurança, um dos passageiros que seguia no autocarro alertou os serviços de emergência para o estado do condutor, que segundo a RTL estaria visivelmente embriagado.

O autocarro que fazia o percurso entre Ettelbruck e Heiderscheidergrund acabou interceptado pelas autoridades. A polícia conseguiu pará-lo na N15, junto a Heiderscheid já sem qualquer passageiro a bordo.

No local, o homem foi sujeito ao teste do balão e acusou álcool no sangue. Recusou-se a acompanhar a polícia até à esquadra para fazer novos testes. Acabou com a carta de condução apreendida.