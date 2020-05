Autoridades estão a investigar as causas do acidente

Motociclista perde a vida perto de Rédange

Um motociclista de 66 anos perdeu a vida esta quinta-feira, ao início da noite, numa estrada de campo perto de Rédange, em França.

De acordo com notícias da imprensa da região da Lorraine, após perder o controlo da sua moto, numa curva na estrada D16, nas imediações de Rédange, o homem, que viajava sozinho, acabou por falecer no local do acidente. O condutor seria de Audun-le-Tiche.

Até agora, nenhuma testemunha do acidente ter-se-à apresentado às autoridades que estão a investigar as origens do acidente.

