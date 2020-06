A vítima tinha 26 anos e residia em Bissen.

Motociclista morre em acidente na N22

Susy MARTINS A vítima tinha 26 anos e residia em Bissen.

Um motociclista morreu vítima de um acidente de viação, na passada quinta-feira, por volta das 20:15, na nacional 22, entre Boevange-sur-Attert e Bissen.

Para já, não se conhecem as circunstâncias exatas do acidente. Segundo a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), a vítima acabou por falecer ainda no local do acidente.

No local, estiveram os serviços de socorro de Ettelbruck e um helicóptero da AirRescue.



