Motociclista em estado grave após acidente com trator

Henrique DE BURGO Um motociclista ficou com ferimentos graves ao embater contra um trator, perto de Grevenmacher.

Segundo um relatório da polícia, o acidente ocorreu perto das 18h desta quinta-feira, na estrada CR133, entre Wecker e Schorenshaff.

A polícia refere que o motociclista caiu e embateu contra um trator parado à beira da estrada. O homem sofreu ferimentos graves e, após os primeiros socorros no local, foi transportado de helicóptero para o hospital.

As autoridades vão investigar ainda as circunstâncias do acidente.

Ciclista atropelado por carro

O boletim da polícia dá ainda conta de outro acidente nesta quinta-feira. Um ciclista foi atropelado por um carro, por volta das 18h30, na rue de Bonnevoie, na capital.

O ciclista perdeu o controlo da bicicleta, bateu no passeio e caiu. O condutor do carro que seguia atrás tentou evitar mais danos, mas acabou por atropelar o ciclista.

Segundo o relatório, a pessoa foi transportada para o hospital e, felizmente, não foram detetados ferimentos com risco de vida.



