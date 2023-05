Acidente ocorreu na estrada CR303, entre Colpach-Bas e Oberpallen.

Acidente

Motociclista transportado de helicóptero após despiste

Redação Acidente ocorreu na estrada CR303, entre Colpach-Bas e Oberpallen.

A polícia grã-ducal registou um acidente grave, na tarde de segunda-feira, pelas 16h20, na estrada CR303 entre Colpach-Bas e Oberpallen.

Um motociclista despistou-se, colidiu contra uma árvore e ficou gravemente ferido, refere a autoridade em comunicado enviado às redações.

Face à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transportada de helicóptero para uma unidade hospitalar.

Uma equipa de peritos esteve no local, a pedido do Ministério Público, para apurar as causas do acidente.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.