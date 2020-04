Até às 18h da tarde o troço entre Garnich e Hivange esteve cortado. O condutor foi transportado para o hospital com ferimentos graves.

Motard entre a vida e a morte corta a circulação na CR101

Tudo aconteceu pouco depois das 15h. O motard seguia na na CR101 entre Garnich e Hivange quando perdeu o controlo da mota e foi atirado contra um dos separadores.

Assistido no local, foi transportado com ferimentos graves para o hospital onde, de acordo com as autoridades, está "entre a vida e a morte".

A operação de salvamento obrigou ao corte da estrada nos dois sentidos até às 18h. Para já são desconhecidas as causas do acidente. O Ministério Público ordenou, entretanto, a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias do despiste que acontece em pleno confinamento, com menos carros e menos acidentes nas estradas luxemburguesas.

