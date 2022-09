As pessoas que avistam um mosquito invulgar, podem fotografá-lo e enviar essa fotografia juntamente com algumas informações através da aplicação.

Tecnologia

“Mosquito Alert”. Luxemburgo tem aplicação para detetar mosquitos invulgares

Susy MARTINS As pessoas que avistam um mosquito invulgar, podem fotografá-lo e enviar essa fotografia juntamente com algumas informações através da aplicação.

No início do mês de setembro foi avistado pela primeira vez no Luxemburgo um mosquito tigre na comuna de Roeser. As autoridades estabeleceram um sistema de monitorização a fim de avaliarem a situação.

Durante o verão foram colocadas armadilhas em locais suscetíveis de haver mosquitos. Caso sejam detetados mosquitos invasivos cabe à Inspeção da Saúde decidir que medidas tomar.

As autoridades recorrem agora à população. Foi lançada a aplicação denominada “Mosquito Alert”, já utilizada noutros países. As pessoas que avistam um mosquito invulgar, podem fotografá-lo e enviar essa fotografia juntamente com algumas informações através da aplicação. Os peritos analisam a foto, identificando o mosquito e poderão tomar as medidas adequadas.

A aplicação está disponível em 19 idiomas, nomeadamente em português e luxemburguês.

Este sistema permite controlar a evolução do mosquito tigre no país em tempo real, a fim de limitar qualquer risco de transmissão do vírus.

O mosquito tigre asiático é particularmente preocupante devido às doenças que pode transmitir.

O dispositivo pode ser descarregado na App Store e no Google Play-Store.



