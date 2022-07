Há ainda um aviso amarelo para a concentração de ozono no ar.

Alerta vermelho

Moselle e grandes cidades poderão atingir os 39 graus

O Luxemburgo está esta terça-feira sob aviso vermelho devido ao calor. O "alerta de calor extremo" abrange todo o território nacional. O alerta vigora entre as 13h e as 21h.

O dia será quente especialmente na região da Moselle e nas grandes cidades, onde os termómetros poderão registar 39 graus de máxima.

De acordo com Instituto Luxemburguês de Meteorologia (Meteolux), as temperaturas máximas no norte do país deverão oscilar entre os 34 e os 36 graus, ao passo que no sul deverão variar entre os 35 e os 38 graus.

O Meteolux adianta que "na região da Moselle", assim como nas grandes cidades são possíveis 39 graus" de máxima.

Há ainda um aviso amarelo para a concentração de ozono no ar para todo o país entre as 12h e as 00h.

Está previsto que os níveis europeus de concentração deste gás sejam ultrapassados para lá do limite considerado normal para a saúde humana.

A elevada concentração de ozono pode ter um impacto negativo na saúde humana, sobretudo nos grupos considerados de risco, como idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas.



