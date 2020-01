O cancro nas mulheres está a aumentar, segundo dados divulgados pela Direção da Saúde. Já as doenças cardiovasculares, apesar da ligeira descida, continuam a ser a principal causa de morte no Grão-Ducado.

Mortes por cancro aumentam no Luxemburgo

O cancro nas mulheres está a aumentar, segundo dados divulgados pela Direção da Saúde. Já as doenças cardiovasculares, apesar da ligeira descida, continuam a ser a principal causa de morte no Grão-Ducado.

As doenças relacionadas com o sistema circulatório e o cancro continuam a ser as principais causas de morte no Luxemburgo, segundo os últimos dados publicados esta segunda-feira pela Direção da Saúde, relativos ao ano 2017.

Nesse ano, morreram 4.137 pessoas em todo o país, um aumento de 4% em relação a 2016. A maioria foi vítima de doenças cardiovasculares, a primeira causa de morte no Grão-Ducado (30,8%, que corresponde a 1.276 pessoas).

Um número que praticamente não mudou em relação a 2016 (1.264 mortes), embora tenha descido ligeiramente (31,8% em 2016).

Mortes por cancro aumentam ligeiramente

O cancro continua a ser a segunda principal causa de morte, com 28% (1.160 pessoas em 2017, em comparação com 1.121 pessoas em 2016). Houve uma descida nos homens (menos 28 mortes) e um aumento entre as mulheres (mais 67 mortes), em comparação com 2016.

Para os homens, a descida deve-se principalmente ao facto de haver menos mortes por cancro do pulmão, enquanto que para as mulheres, deve-se ao aumento do número de mortes devido aos três cancros mais comuns: cancro da mama (mais 13 mortes), cancro do pulmão (mais 25 mortes) e cancro colorretal (mais dez mortes).

As doenças cardiovasculares e o cancro são assim os responsáveis por quase 60% da mortalidade no Luxemburgo.

Outras causas principais de morte estão relacionadas com doenças do sistema respiratório (7,6%), distúrbios mentais e comportamentais (5,5%) e causas externas, como acidentes, suicídios e outros (5,3%).

Equilíbrio entre os géneros

Os números de 2017 evidenciam ainda o aumento do número de mortes devido a doenças infecciosas e parasitárias, bem como doenças do trato geniturinário. Já a taxa de mortalidade infantil tem-se mantido estável (48).

A proporção entre mulheres (2.075 mortes) e homens (2.062 morte) permanece equilibrada. Em média, os homens morreram aos 73 anos de idade e as mulheres aos 80.



No Luxemburgo, em 2017 morreram cerca de 11 pessoas por dia, 80 por semana e 345 por mês. Janeiro foi o mês onde mais mortes foram registadas (447). Por outro lado, o mês de agosto foi o menos mortal no Grão-Ducado, com 283 mortes.