Mortes na estrada: Campanhas de alerta intensificam-se

Os números preocupantes de vítimas causadas por acidentes nas estradas têm levado a que sejam adotadas diversas iniciativas, não apenas no Luxemburgo, mas um pouco por todo o mundo, destinadas à sensibilização das populações.

Trata-se de campanhas em que, através do envolvimento do Governo e de várias organizações como a Associação de Vítimas da Estrada, a Segurança Rodoviária ou o Automóvel Clube do Luxemburgo. Numa das mais recentes, no passado mês de setembro, Carine Nickels foi uma das protagonistas. A campanha destinava-se a “todos os utilizadores das vias do país, fossem peões, condutores em veículos com duas ou quatro rodas, residentes ou transfronteiriços”. Houve “anúncios na imprensa, spots na televisão (em luxemburguês) e no cinema (em francês), 45 cartazes distribuídos pela rede nacional das estradas, 200 em perímetro urbano, anúncios na parte traseira de 15 autocarros na rede RGTR, colocação de informações nos ecrãs dos elétricos e 3.500 posters colocados nos edifícios públicos e divulgados também através das redes sociais”.



Outra campanha de alerta realizada a partir das instituições públicas foi retomada depois da mudança para a hora de inverno. Com as dificuldades que a redução de luz implica, foram divulgados, com a colaboração das autoridades, diversos conselhos para peões, automobilistas, praticantes de jogging ou ciclistas. Tudo no sentido de que fossem adotadas medidas para que os diversos intervenientes no dia a dia da circulação nas estradas se mostrassem mais cuidadosos. Utilização de recursos para ser mais visível (coletes refletores, por exemplo), ciclistas que tenham bicicletas equipadas com mais luzes e refletores, automobilistas mais respeitadores dos limites de velocidade e com atenções redobradas na aproximação a passadeiras, por exemplo, foram alguns dos conselhos deixados nesta campanha.

No início de novembro, o governo do Grão-Ducado divulgou que 77 pessoas morreram nas estradas nos últimos nove anos devido a embates contra árvores. A Associação de Vítimas de Estrada pede que estas sejam plantadas a maior distância da berma e que haja mais proteções.



