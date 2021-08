Um condutor de 48 anos faleceu ontem num acidente viação na rua de Wintrange. As causas do despiste estão por apurar.

Morte na estrada

Condutor morre em despiste fatal em Burmerange

Redação Um condutor de 48 anos faleceu ontem num acidente viação na rua de Wintrange. As causas do despiste estão por apurar.

O condutor de 48 anos, residente na fronteira alemã, despistou-se na rua de Wintrange, em Burmerange, pelas 21 horas de sábado, num acidente fatal.

A vítima perdeu o controlo do automóvel que saiu da estrada e foi colidir com uma árvore, com o veículo a embater com violência do lado do condutor que não resistiu aos ferimentos, tendo falecido no local.

Os socorros chegaram rapidamente ao local do acidente mas as equipas médicas já nada puderam fazer tendo registado o óbito no próprio local. As razões da colisão fatal estão por apurar.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.