Morte de Puto G pode ser “homicídio involuntário”, defende advogado no caso Luxleaks

O advogado Bernard Colin defendeu o lançador de alerta Raphaël Halet no processo Luxleaks, um caso em que o Luxemburgo esteve debaixo dos holofotes da imprensa internacional. Sem papas na língua, o francês, que se bateu até ao fim para ouvir Marius Kohl, o responsável das Finanças que carimbou centenas de acordos fiscais para poupar milhões em impostos às multinacionais, não tem dúvidas sobre a responsabilidade da autarquia que explora o lago onde morreram duas pessoas, incluindo o rapper português Puto G. Para o advogado, com escritório em Metz, a autarquia “não pode descartar-se das responsabilidades” com cartazes a dizer que o lago não é vigiado, nem apontar o dedo aos amigos do músico por alegadamente não terem ligado para o 112. E defende que podem estar em causa vários crimes, a começar pelo homicídio involuntário.

Contacto: Houve duas pessoas afogadas no lago de Remerschen em menos de um mês. Apesar disso, a autarquia de Schengen, que explora o lago, tem dito sempre que não tem qualquer responsabilidade, alegando que afixou um regulamento camarário a dizer que o local – onde se paga entrada – não é vigiado. É possível afastar a responsabilidade com cartazes deste tipo?



Bernard Colin: Não, não é possível afastar a responsabilidade. É preciso regressar às bases do direito penal. Há toda uma série de infrações ao Código Penal em França e no Luxemburgo. Têm a ver com a noção de pôr em perigo a vida alheia, de atentado involuntário à vida e de omissão de auxílio. Nos casos de que estamos a falar, a partir do momento em que alguém equipa um espaço público com infra-estruturas, nas margens de um lago, e que incita a população a ir ao local, e, ainda por cima, cobra entrada, está sujeito a uma obrigação de segurança. Não é preciso ter nadadores-salvadores a vigiar cada centímetro do lago, mas há uma obrigação de segurança para com todas as pessoas que atraiu. Neste caso concreto, vai mais longe do que pôr em perigo a vida de outrem e da omissão de auxílio. Eles têm a obrigação de pôr em segurança as pessoas que vêm a este local, e a partir do momento em que não fazem o necessário para isso, adotando precauções para que não seja perigoso... E refiro-me às algas. Têm de colocar o lago em segurança, limpando as algas logo que haja o menor indício de risco para os banhistas. E há uma segunda obrigação de segurança: prever socorros de forma drástica, com postos de vigilância e vigilantes disponíveis a qualquer instante. Neste caso [de Puto G], ninguém entrou na água – a não ser os amigos da pessoa afogada. Quanto aos empregados, ou ’staff’, que deviam assegurar a segurança, ninguém entrou na água na dezena de minutos que se seguiu ao afogamento. É completamente aberrante. Não só não puseram em prática regras estritas e um processo para garantir a segurança das pessoas (ou seja, para intervir em caso de acidente), como também não puseram em prática precauções para evitar o acidente, adotando medidas para tornar este local acessível ao banho – ou seja, limpando o lago. Há, por isso, duas obrigações que não são respeitadas, e trata-se de uma questão do foro penal: colocar em perigo a vida de outrem e homicídio involuntário. E há uma terceira infração, que é a omissão de auxílio. Para mim, a maior infração neste caso, tendo em conta os testemunhos, é o homicídio involuntário.



Contacto: Quanto à omissão de auxílio, os amigos dizem que alertaram insistentemente o pessoal do lago, que não tem nadadores-salvadores. A Procuradoria anunciou na sexta-feira que ia investigar estas alegações. Mas o semanário Land contou que o porta-voz da Procuradoria, quando questionado sobre a omissão de auxílio, especulou que os amigos do ’rapper’ podiam ser responsabilizados por não terem ligado eles próprios para o 112. Isto apesar de, na reportagem do Contacto, eles contarem que o pessoal do lago disse que tivessem calma, que já tinham chamado os socorros, e que foi só por causa da demora que eles suspeitaram que o ’staff’ não tinha ligado para o 112. O Land questiona a falta de imparcialidade das autoridades. Podemos esperar uma justiça imparcial neste caso no Luxemburgo?



Bernard Colin: A forma como a investigação tem sido conduzida já me coloca problemas, tendo em conta o que li. O primeiro problema é que não houve autópsia e declararam imediatamente: “Foi um acidente”. Deviam ter feito uma autópsia imediatamente, tendo em conta a idade do jovem e a sua condição física. O segundo problema é tentarem descartar-se das suas obrigações de segurança atirando as culpas para os amigos do jovem. Isso quereria dizer que a autarquia e as pessoas responsáveis por pôr em prática as obrigações de segurança consideram que não têm que organizar nenhum processo e vão tentar descartar-se atirando responsabilidades para qualquer pessoa no local que tivesse podido ligar para os socorros. Mas a primeira obrigação, a obrigação essencial de segurança, é que o ’staff’ tem de ter formação adequada. São eles que têm de chamar os socorros, e a partir do momento em que o afogamento lhes é sinalizado, o ’staff’ tem a obrigação de fazer intervir um membro da equipa ou os socorros. Não se pode descartar a responsabilidade dizendo: “Eles que chamassem eles próprios os socorros”. Eu imagino que, entre os amigos mais próximos, houvesse pânico. E há o facto de eles terem intervindo diretamente, civicamente, e mesmo se não pensaram necessariamente em ligar para o 112, entraram na água e tentaram encontrar o corpo. E, sobretudo, a via normal é avisar os membros da segurança no local. A partir do momento em que dão o alerta ao ’staff’, não se pode atirar as culpas seja a quem for por não terem ligado para o 112. Isso é descartar-se das suas próprias responsabilidades, mas não tem qualquer hipótese em sede penal. Caso contrário, nunca ninguém seria responsável seja do que for. Não se pode descartar a responsabilidade penal alegando que a sua própria missão de serviço público poderia ter sido assegurada por terceiros, pelos amigos ou por outras pessoas no local – não é possível! [...]

