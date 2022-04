"Era cinturão castanho no kung fu. Por que é que ela não se defendeu?", questiona uma amiga de Sonia Di Pinto, cujo corpo foi encontrado na cave de um restaurante no domingo.

Morte de imigrante italiana em Kirchberg levanta várias questões

Redação "Era cinturão castanho no kung fu. Por que é que ela não se defendeu?", questiona uma amiga de Sonia Di Pinto. A mulher de 46 anos foi encontrada morta na cave do restaurante Vapiano, na avenida John F. Kennedy, no domingo de Páscoa.

Até ao momento, poucas informações foram divulgadas sobre este crime recente no Grão-Ducado, uma agressão fatal que terá acontecido na sequência de um assalto. A única certeza que há é que a vítima sofreu ferimentos graves na cabeça.

A polícia fala de uma morte com recurso à violência extrema. Mas este é apenas um dos aspetos que torna o caso peculiar. O homicídio tem sido amplamente noticiado nos meios de comunicação social italianos, país de origem da vítima.

Segundo o Wort francês, quer os jornais regionais da província italiana de Campobasso, a duas horas de Nápoles, de onde Sonia era natural, quer os nacionais estão a obter as suas informações através do círculo próximo da vítima, a família, mas não só.

Noivo fala em assalto à mão armada

O companheiro de Sonia, Sauro Diogenici, acredita que o crime decorreu de um assalto à mão armada. "Não acho que tenha sido um ato premeditado", afirmou à agência noticiosa italiana Ansa, mencionando igualmente que foram roubados 3.000 euros do restaurante.

Sauro, natural de região de Úmbria, ao lado da Toscana, e residente em Esch-sur-Alzette, foi igualmente informado sobre os ferimentos graves de Sonia. "Não me mostraram, apenas me disseram que o crânio dela tinha sido esmagado com um golpe muito violento", elaborou.

O casal vivia junto há cinco anos e planeava casar-se este ano, de acordo com a imprensa italiana. Sonia, que trabalhava como chefe de sala no restaurante, chegava sempre tarde a casa. Normalmente, Sauro já estava a dormir.

Quando acordou no domingo de manhã, pensou que a mulher já tinha saído de casa. No entanto, já havia clientes à espera de serem atendidos para o almoço e de Sonia nada. Foi aí que o namorado alertou as autoridades.

Amiga de Sonia procura explicações

O que os meios de comunicação italianos não mencionam é que o homicídio durante um roubo é uma ocorrência muito rara no Luxemburgo, bem como as agressões contra empregados dos restaurantes. No entanto, estes acontecem.

Em Itália, a abordagem do caso também varia de jornal para jornal. Em entrevista ao Quotidiano Nazionale, uma amiga da vítima levanta questões sobre a hipótese de ter havido uma agressão incontrolável. "Por que é que ela estava sozinha no restaurante?", questiona Catia Benedetto.

"E por que é que ela foi encontrada na cave?", prossegue, dando imediatamente uma resposta plausível para este cenário: o dinheiro estaria guardado na cave, uma vez que é ali que estão os lugares de estacionamento.

Tal como outras pessoas próximas da vítima, a amiga refere as habilidades de Sonia nas artes marciais: "Era cinturão castanho no kung fu. Trata-se do segundo nível mais elevado de formação. Por que é que ela não se defendeu?", interroga-se. "Talvez houvesse vários atacantes?", continua.

Câmaras de vigilância poderiam dar respostas

A amiga coloca ainda outra questão? "Será que 3.000 euros são motivo suficiente para um homicídio?"

A resposta a algumas destas perguntas poderá estar nas câmaras de vigilância, mas não se sabe, para já, se estes equipamentos existem no restaurante em Kirchberg onde decorreu o crime.

O Ministério Público luxemburguês recusa-se a comentar o caso ou a divulgar mais pormenores enquanto decorre a investigação.

A experiência mostra, contudo, que novos elementos relativos ao caso poderão tornar-se conhecidos caso seja feito um apelo a testemunhas.

