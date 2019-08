O número duplicou numa década. Mesmo assim, o país continua abaixo da média europeia em termos de mortalidade infantil.

Mortalidade infantil. Morreram 20 bebés com menos de um ano em 2017

Diana ALVES O número duplicou numa década. Mesmo assim, o país continua abaixo da média europeia em termos de mortalidade infantil.

Vinte bebés com menos de um ano de idade morreram em 2017, no Luxemburgo.

Segundo o ministro da Saúde, a taxa de mortalidade infantil passou de 1,8 mortes por cada mil nados-vivos, em 2007, para 3,2, em 2017, aproximado-se assim da média europeia de 3,6.

Na resposta a uma questão parlamentar do CSV, Étienne Schneider reconhece que a mortalidade infantil “parece de facto evoluir de forma desfavorável”, embora destaque o facto de o Grão-Ducado ter sido em 2007 o país com a menor taxa de mortalidade infantil da UE e de continuar abaixo das taxas verificadas nos países vizinhos (3,3 na Alemanha, 3,6 na Bélgica e 3,9 em França).

Luxemburgo: um dos países onde se nasce mais do que se morre "Os portugueses [do Grão-Ducado] contribuem com 12,5% dos nascimentos o que, realmente, é muito para uma só comunidade estrangeira”, indica o Statec.

Doenças graves (por vezes sem cura), bebés prematuros ou com baixo peso são algumas das causas da maior parte dos óbitos. Cerca de 28% das mortes acontecem nas primeiras 24 horas de vida da criança e 27% entre o primeiro e o sexto dia de vida do bebé. No total, 71% das mortes são registadas nas primeiras quatro semanas após o nascimento.

As doenças mais comuns na origem dos óbitos resultam de problemas respiratórios e cardiovasculares. No que toca a fatores de risco, o principal diz respeito aos problemas de saúde das mães, ao nascimento de bebés prematuros e ao baixo peso, daí o ministro da Saúde alertar para a importância de um estilo de vida saudável durante a gravidez e do acompanhamento médico durante este período. Dois aspetos que podem ser determinantes na redução de complicações e até mortes, sublinha Étienne Schneider

Os números divulgados pelo ministro da Saúde têm como base os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística (STATEC) ao Eurostat.