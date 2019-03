Condutor do veículo ligeiro, com 51 anos e natural de Echternach, não resistiu aos ferimentos.

Morreu um dos feridos do acidente em Blumenthal

Condutor do veículo ligeiro, com 51 anos e natural de Echternach, não resistiu aos ferimentos.

Morreu um dos automobilistas envolvidos no acidente que, esta manhã, sucedeu com um trator e um veículo ligeiro atingidos pela queda de uma árvore na estrada N14, entre Blumenthal e Reuland.



De acordo com informação divulgada pela polícia, o condutor do veículo ligeiro, com 51 anos e natural de Echternach, não resistiu aos ferimentos graves e acabou por falecer na unidade hospitalar para onde fora transportado.

O local onde se registou o acidente continua encerrado, prosseguindo os trabalhos de desobstrução da via.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.