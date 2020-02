O homem de 28 anos morreu no local do acidente apesar dos esforços das equipas de emergência médica.

Morreu o condutor que embateu contra uma árvore na N12

O acidente que durante a tarde cortou o trânsito na N12, entre Stockem e Antoniushaff, revelou-se fatal. O condutor que ficou ferido com gravidade morreu no local, apesar dos esforços das equipas de resgate acionadas logo depois da 13h da tarde.

De acordo o L'Essentiel o helicóptero que foi chamado ao local do acidente não chegou a tempo a transportar a vítima para o hospital.

De acordo com as informações iniciais, o carro terá colidido com uma àrvore. O condutor tinha 28 anos e residia em Doennange.