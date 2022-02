O antigo político do Partido Socialista morreu esta manhã aos 86 anos.

Óbito

Morreu o antigo ministro Jacques Poos

O antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo Jacques Poos morreu este sábado de manhã, aos 86 anos. O ex-ministro do Partido Socialista, que começou a sua carreira política como conselheiro municipal, no final dos anos 1960, estava internado no hospital.

Durante o seu percurso político exerceu os cargos de deputado e assumiu várias pastas como ministro de diferentes governos, desde as Finanças aos Negócios Estrangeiros, passando pela Economia e pela de vice-primeiro-ministro.

Jacques Poos foi ainda eurodeputado, entre o final dos anos 1990 e até 2004, altura em que se retirou da vida política.

