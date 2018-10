Uma jovem de 18 anos que estava internada no hospital é a mais recente vítima mortal, havendo ainda outra pessoa internada em estado grave.

Morreu a terceira vítima do acidente na A3

Uma jovem de 18 anos que estava internada no hospital é a mais recente vítima mortal, havendo ainda outra pessoa internada em estado grave.

Uma jovem de 18 anos que fora internada após o acidente de ontem na A3 e viajava no ligeiro é a mais recente vítima mortal do sinistro, de acordo com a polícia grã-ducal, elevando-se assim para três mortos, um ferido grave e dois ligeiros o balanço da colisão frontal. Uma pessoa permanece internada em estado grave.

De acordo com a polícia grã-ducal, as outras vítimas do acidente com um ligeiro e um autocarro na A3, entre o nó de Gasperich e a área de serviço de Berchem, são o condutor do ligeiro e um passageiro da mesma viatura, ambos com 18 anos.



Fonte próxima das vítimas disse ao Contacto que os quatro ocupantes trabalhavam no Cargo Center do aeroporto do Findel e que estavam a caminho de casa, em França, depois de terem feito o turno laboral entre as 22h e as 6h.

O acidente teve lugar ontem entre as 6h30 e as 7h. Segundo uma primeira nota divulgada pela polícia, o condutor do ligeiro, com matrícula francesa, estava a circular em contramão na zona que está em obras há alguns dias e acabou por embater frontalmente contra um autocarro.



O ligeiro tinha quatro ocupantes e um deles permanece em estado grave. Entre os 20 passageiros do autocarro, duas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.