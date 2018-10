Morreu esta tarde a quarta vítima do acicente de domingo, na A3, entre o nó de Gasperich e a área de serviço de Berchem.

Morreu a quarta vítima do acidente na A3

Os quatro ocupantes do ligeiro morreram todos no embate contra o autocarro.

A quarta vítima do grave acidente de domingo, na A3, entre o nó de Gasperich e a área de serviço de Berchem, faleceu esta tarde.

De acordo com a polícia grã-ducal, "a quarta vítima do trágico acidente de trânsito na A3 morreu hoje, por volta das 15h", confirmou a polícia num comunicado divulgado esta tarde. A jovem tinha 18 anos e era francesa.



A colisão frontal entre um ligeiro e um autocarro, provocou dois mortos no domingo, o condutor do ligeiro e o passageiro do banco da frente, os dois também com 18 anos.



Já esta segunda-feira, morreu o terceiro ocupante da viatura, uma jovem também com mesma idade.



O acidente teve lugar entre as 6h30 e as 7h. Segundo uma primeira nota divulgada na manhã de domingo pela polícia, o condutor do ligeiro, com matrícula francesa, estava a circular em contramão na zona que está em obras há alguns dias e acabou por embater frontalmente contra um autocarro.



Foto: Polícia grão-ducal

O ligeiro tinha quatro ocupantes. Entre os 20 passageiros do autocarro, duas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros.

A A3 esteve totalmente fechada durante a operação de desencarceramento dos feridos.

Foto: Polícia grã-ducal

Correção a 2 de outubro: a versão anterior deste artigo, e em referência a uma fonte (confirmada posteriormente por uma segunda fonte), indicava que os ocupantes da viatura estariam a regressar do trabalho para casa, depois de terem feito o turno das 22h às 6h numas instalações do aeroporto. Sem confirmação oficial, foi retirada essa referência.