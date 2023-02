A princesa Marie-Gabrielle morreu esta sexta-feira aos 97 anos.

Morreu a irmã mais nova do Grão-Duque Jean

"É com grande tristeza que Suas Altezas Reais o Grão-Duque e a Grã-Duquesa anunciam a morte de Sua Alteza Real a Princesa Marie-Gabrielle do Luxemburgo, que morreu hoje com 97 anos", anunciou, esta tarde, a casa grã-ducal em comunicado.

A princesa Marie-Gabrielle do Luxemburgo era a irmã mais nova do Grão-Duque Jean e madrinha do Grão-Duque Henri.

Marie-Gabrielle nasceu a 2 de agosto de 1925 em Colmar-Berg, filha da Grã-Duquesa Charlotte do Luxemburgo e do Príncipe Félix, Príncipe de Bourbon-Parme.

Casou com o Conde Knud de Holstein-Ledreborg (1919-2001), com quem teve sete filhas.

As informações sobre as cerimónias fúnebres serão divulgadas posteriormente.

