O bom tempo está de regresso e com ele também os motards regressam às estradas.

Morreram 25 motociclistas em quatro anos no Luxemburgo

Susy TEIXEIRA MARTINS O bom tempo está de regresso e com ele também os motards regressam às estradas.

Houve 642 acidentes com motos nas estradas nacionais entre 2015 e 2018. Um número que esconde outros números, também eles alarmantes. É que esses 642 acidentes provocaram 311 feridos ligeiros, 282 feridos graves e 25 mortos. Todos eles motards.

A velocidade excessiva representa quase metade (44%) das infrações cometidas pelos motociclistas. Depois surgem manobras perigosas de ultrapassagem, representando 22% do total das infrações.

Os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec) revelam ainda que 3% do motards fiscalizados, entre 2015 e 2018, conduziam sob o efeito de álcool.

Os motards gravemente feridos ou mortos em acidentes de viação nesse mesmo período tinham em média 40 anos de idade. A taxa cai para 17% no caso dos motociclistas com menos de 25 anos, a mesma dos maiores de 55 anos.

Note-se que quase metade (47%) das vítimas não moram no Luxemburgo. São turistas ou transfronteiriços que apreciam as estradas nacionais para a prática do motociclismo. O Statec revela que 15% das vítimas viviam em França e cerca de 8% eram oriundas da Alemanha, Bélgica ou ainda da Holanda.

Se nos cantões do Luxemburgo e de Esch-sur-Alzette há o maior número de acidentes, devido ao trânsito mais denso, é nas regiões Norte e Leste que se registam os acidentes mais graves. A título de exemplo, no cantão de Redange 92% dos motociclistas implicados em acidentes morreram ou ficaram gravemente feridos.

Ainda segundo o estudo do Statec, metade dos acidentes com motards ocorrem fora das cidades, 43% nas cidades e 7% nas autoestradas. No entanto, é nas autoestradas que os acidentes são mais graves.