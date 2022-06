O problema não é novo, mas voltou a sobressair no fim de semana, com a enchente de visitantes que acorreu ao noroeste do país para se refugiar das temperaturas elevadas.

Poluição

Moradores indignados com lixo deixado no lago de Haute-Sûre

No sábado, o calor levou inúmeros banhistas ao lago de Haute-Sûre e a polícia foi obrigada a intervir para gerir a sobrelotação do espaço e o tráfego rodoviário na área circundante. Depois de se esvaziarem as praias, a paisagem idílica deu lugar, mais uma vez, a um cenário de poluição, com embalagens de comida e bebida espalhadas por todo o lado.

Um morador publicou algumas imagens do lixo e criticou o comportamento dos banhistas. Outros mudaram as suas fotografias de perfil para uma imagem de fundo preto com as palavras “Je suis Stauséi” (Stauséi é o nome do lago em luxemburguês) para mostrar o seu desagrado com o problema que se repete todos os verões.

De acordo com a RTL, a despreocupação com os resíduos não afeta apenas as praias em torno do lago, mas também a aldeia de Isenborn, ali ao lado. Além disso, foram capturadas imagens semelhantes no Rosport Sauerpark, no leste do país, onde os visitantes deixaram lixo no relvado e perto do rio Sûre.

Limpeza custa 100 mil euros à comuna

A recolha do lixo custa à comuna de Lac de Haute-Sûre cerca de 100 mil euros por ano, mas muitas vezes são os moradores, frustrados com a situação, que assumem a tarefa. Além de deixarem embalagens por todo o lado, os visitantes grelham a carne no relvado em vez de utilizarem as zonas designadas para churrasco, queimando a vegetação.

Para contornar o problema, a comuna instalou vários contentores no entorno do lago e contratou um guarda para vigiar o parque e sensibilizar os visitantes para a necessidade de depositar o lixo nos recipientes adequados ou, se estiverem cheios, levarem-nos para casa e despejarem-nos lá, mas a situação está longe de ficar resolvida.

