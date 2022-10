O sistema nacional de alerta à população é novamente testado esta segunda-feira. Saiba as comunas que farão parte do teste.

Alerta de desastres

Moradores de Ettelbruck, Diekirch e outras seis comunas recebem SMS esta segunda-feira

Aplicação, SMS e sirenes. O sistema nacional de alerta em casos de desastres ou catástrofes naturais à população é novamente testado esta segunda-feira, incluindo a aplicação móvel, SMS e as sirenes.

Desta vez, o teste mensal inclui oito comunas: Ettelbruck, Diekirch, Bettendorf, Bourscheid, Colmar-Berg, Erpeldange-sur-Sûre, Schieren et Tandel.

Este é mais um teste realizado no âmbito da reestruturação do sistema de alerta. Além das sirenes que vão soar, será enviada uma mensagem através da aplicação GouvAlert e um SMS de alerta à população de uma determinada zona do país.

Apenas as pessoas com telemóveis conectados a uma estação da base de telefonia móvel daquelas comunas receberão o SMS:"LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT".

Os visados não têm de fazer nada, já que se trata apenas de um teste.

Em comunicado, os ministérios de Estado e do Interior voltam a assegurar que "nenhum dado pessoal será recolhido ou armazenado pelo Estado no âmbito dos testes do sistema de alerta à população".

Qualquer sugestão ou feedback sobre o sistema pode ser transmitida às autoridades através do email: lu-alert@mi.etat.lu.



