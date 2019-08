Esta agência manteve a nota máxima ao país devido, em parte à boa situação orçamental, a mais forte entre os países do grupo.

Moody's elogia a força da economia do Luxemburgo

Esta agência manteve a nota máxima ao país devido, em parte à boa situação orçamental, a mais forte entre os países do grupo.

A agência de notação financeira Moody's confirmou esta sexta-feira a manutenção do rating AAA do Grão-Ducado, elogiando a força da economia do país, o seu poder orçamental e o seu crescimento.

Esta agência prevê que o Luxemburgo irá manter a sua taxa de crescimento próxima de 2,5% para o período 2019-2023.

"A continuação do AAA é um sinal importante, refletindo a estabilidade financeira e económica do nosso país", declarou o ministro das Finanças, Pierre Gramegna. A notícia foi, aliás, divulgada pelo seu ministério num comunicado.

A manutenção deste rating deve-se, segundo a agência, a um “crescimento sustentado do país” bem como a “uma política económica orientada para o futuro” e a um “bom desempenho orçamental”.

Em sua análise, a agência de rating destaca a força da economia luxemburguesa e estima que manterá uma taxa de crescimento próxima de 2,5% para o período 2019-2023.

A situação orçamental do Luxemburgo é uma das mais fortes dos países AAA, destaca esta agência de notação, sublinhando ainda o baixo nível da dívida pública. Aliás, segundo prevê esta dívida irá diminuir.