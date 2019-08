A eurodeputada, filha de emigrantes cabo-verdianos, nasceu em Grevenmacher em 1984.

Monica Semedo vai ser homenageada em Grevenmacher

A eurodeputada eleita pelo Partido Democrático (DP) em maio, Monica Semedo, vai ser homenageada dentro de um mês em Grevenmacher, comuna onde nasceu. A confirmação foi feita à Rádio Latina pela ex-apresentadora da RTL.



A homenagem, organizada pela comuna e pelo sindicato de iniciativa e turismo de Grevenmacher, vai ter lugar no centro cultural da autarquia, no dia 20 de setembro pelas 19h, na presença do burgomestre Léon Gloden e de outras autoridades locais.

A cerimónia vai ser antecedida de um cortejo, com acompanhamento musical, entre a rua pedonal e o centro cultural.

A eurodeputada nasceu em Grevenmacher em 1984, filha de emigrantes cabo-verdianos, que chegaram ao país no início dos anos 1970.

Monica Semedo foi apresentadora da RTL desde os 12 anos até 2018, ano em que se candidatou às legislativas, pelo DP.

Após ter falhado a eleição nas últimas legislativas, foi nomeada responsável de comunicação da agência governamental "Luxembourg for Finance", cargo que ocupava antes de ser eleita, em maio, eurodeputada pelo Luxemburgo.

Monica Semedo é licenciada em Ciências Políticas pela Universidade de Trier, na Alemanha, onde defendeu uma tese sobre as negociações do segredo bancário no Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros (Ecofin).

HB