Monica Semedo questiona "neutralidade" da investigação de que foi alvo

Maria MONTEIRO A eurodeputada contestou a decisão do Parlamento Europeu, que voltou a suspendê-la por assédio moral.

Monica Semedo manifestou esta sexta-feira a sua discordância face à decisão do Parlamento Europeu (PE), que determinou a sua suspensão por dez dias na sequência de acusações de assédio moral contra uma antiga assistente, que ficou também privada do subsídio diário de 338 euros neste período.

A eurodeputada luxemburguesa diz-se "desapontada pelo facto de as provas substanciais que apresentou não terem sido consideradas pela Comissão de Aconselhamento responsável por avaliar as queixas de assédio moral", declarou fonte do seu gabinete em comunicado.

Monica Semedo, que "denuncia uma clara violação do seu direito fundamental de se defender e ser ouvida", chega mesmo a questionar a "objetividade" ou "neutralidade" da Comissão "e a forma como a investigação foi conduzida".

Eurodeputada nega acusações

Além de "contestar vigorosamente" a decisão do PE, a eurodeputada "nega veementemente ter-se envolvido em qualquer tipo de comportamento que constitua assédio moral para com o seu ex-assistente parlamentar".

A acusação que levou à suspensão de Semedo data de março de 2022, mas não é a primeira vez que a eurodeputada é penalizada por assédio moral. Em 2021, já havia ficado impedida de exercer atividades parlamentares durante 15 dias, tendo-lhe sido retiradas as ajudas de custo durante a duração do castigo.

A eurodeputada, que assumiu o cargo em 2019, foi eleita pelo DP, mas acabou por se desfiliar do partido após o primeiro caso em que esteve implicada. Atualmente, exerce funções como independente no grupo parlamentar Renew Europe, do qual o DP faz parte.

Monica Semedo já anunciou que vai recorrer da decisão no Tribunal Geral da União Europeia.

