Momentos de verão

Xavier Bettel revela encontro com os amigos Tony Blair e Charles Michel

Redação O primeiro-ministro com o seu marido, e os seus ex-homólogos belga (e presidente do Conselho Europeu) e britânico com as respetivas esposas todos descontraídos e sorridentes. A foto foi divulgada hoje por Bettel e o trio de amigos está a receber os elogios dos internautas.

Mangas de camisa arregaçadas, polos, sorrisos nas caras e um ar feliz de férias. É esta a pose descontraída dos três amigos famosos mais os seus cônjuges na fotografia que o primeiro-ministro do Luxemburgo publicou hoje nas redes sociais.

A foto revela a amizade entre Xavier Bettel, e Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu, ex-primeiro ministro belga, e presidente do partido liberal Mouvement Réformateur, e Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, e antigo líder do Partido Trabalhista.

Os três políticos estão de pé em cima, Bettel ladeado por Michel (à esq.) e Blair, enquanto os seus respetivos cônjuges se encontram sentados junto a si, Amélie Derbaudrenghien (à esq.), Gauthier Destenay (ao centro) e Cherie Blair (à dir.).



"Que enorme grande prazer poder ter passado tempo de qualidade com estes amigos tão inspiradores, agradeço-vos imenso e espero ver-vos, em breve. XB", escreveu o primeiro-ministro na publicação junto com a fotografia do grupo.

Os internautas não hesitaram em deixar mensagens no post de Xavier Bettel no Instagram, animados e surpreendidos com a fotografia. No instagram os elogios multiplicaram-se, entre "Grande fotografia", "Vejo o sorriso da Europa. Inspirador", "Bonita amizade", "Aproveite as boas 'vibes' de verão", entre tantos outros cumprimentos. "Nem reconheci o Tony Blair com os cabelos brancos", escreveu um internauta. Até à data da publicação deste artigo, não havia uma mensagem negativa no post do instagram.





