Moedas de um e dois cêntimos vão continuar a circular no Luxemburgo

Susy MARTINS O Governo não tenciona abolir as moedas de um e dois cêntimos.

Já várias vezes questionado sobre se tenciona seguir o exemplo da Irlanda e acabar progressivamente com as moedas de um e dois cêntimos, o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, voltou a afirmar que essa não é a intenção do Grão-Ducado.

O ministro acrescenta que o Luxemburgo não partilha a posição da Irlanda, Finlândia, Bélgica, Itália e Holanda que decidiram não colocar mais moedas de um e dois cêntimos a circular. Gramegna sublinha ainda que as pessoas que preferem não ter moedas na carteira, podem utilizar soluções que permitem não recorrer a dinheiro líquido, como o pagamento eletrónico.

Numa sondagem publicada pela Comissão Europeia em novembro de 2018, 69% da população residente no Luxemburgo era favorável à abolição das moedas de um e dois cêntimos.

Na sua resposta parlamentar, o ministro das Finanças acrescenta ainda que nos últimos anos têm circulado rumores de que a União Europeia vai abolir ou pelo menos limitar o uso de dinheiro líquido, mas diz que os consumidores luxemburgueses não precisam de se preocupar uma vez que o Governo não está a pensar em limitar os pagamentos em dinheiro.

O governante explica que a diretiva europeia sobre a luta contra o branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo não estipula a restrição dos pagamentos em dinheiro e que, por isso, “não parece ser necessário ir além do texto da diretiva”.