MNE não reconhece plano de anexação de Israel para território palestiniano ocupado

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, acompanha a declaração da União Europeia (UE) de não reconhecer legitimidade aos planos de anexação de parte da Cisjordânia ocupada.

Num comunicado publicado esta sexta-feira, 24 de abril, no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, afirma que tomou conhecimento do acordo para formação do novo governo de Israel e que o mesmo previa a anexação dessa parcela de território.

O entendimento diplomático do governo do Luxemburgo segue alinhado com o da UE de não reconhecer a posição israelita relativamente a parte do West Bank.

"Subscrevo inteiramente a declaração feita a 23 de abril pelo Alto Representante da União Europeia para os Assuntos Externos e Política de Segurança, Josep Borrell, em que é sublinhado que a União Europeia não reconhece a soberania de Israel sobre o território palestiniano ocupado desde 1967", pode ler-se no comunicado de imprensa.

Jean Asselborn acrescenta que "uma anexação por Israel do território palestiniano ocupado, no West Bank constituiria uma séria violação da lei internacional e levaria a um abalo fatal na solução dos dois estados". "Tal passo não poderia ser aceite pela União Europeia", sublinha.

No mesmo sentido, a ONU advertiu o novo governo israelita que os planos para anexar parte da Cisjordânia ocupada constituem um “golpe devastador para a solução de dois estados” e o fim das negociações.



O acordo de governo entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o general Benny Gantz, líder da coligação centrista e liberal Azul e Branco, contempla a apresentação no parlamento, a partir de julho, de uma lei que prevê a anexação de parte do território palestiniano da Cisjordânia.

Josep Borrell afirmou esta quinta-feira, 23 de abril, que, apesar de a União Europeia pretender cooperar de forma estreita com o novo executivo israelita, nomeadamente no combate à covid-19, é reiterado que “qualquer anexação constituirá uma grave violação da lei internacional”, cita a Lusa.













