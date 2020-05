As inscrições para as missas em português na capital vão ter lugar às sextas-feiras. As missas vão decorrer aos domingos, nas igrejas de Bonnevoie, pelas 8h00, de Cents, às 10h30, e na Sacré-Coeur, às 17h00.

Missas em português no Luxemburgo só através de marcação prévia

As celebrações religiosas voltam a ser permitidas no Grão-Ducado a partir desta sexta-feira, dia 29 de maio.

De acordo com as novas medidas de desconfinamento divulgadas recentemente pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, quem quiser participar nos cultos religiosos, poderá fazê-lo a partir desta sexta-feira, mas apenas através de marcação prévia. E as celebrações religiosas em português não são exceção.

As inscrições para as missas em português na capital vão ter lugar às sextas-feiras, das 15h00 às 19h00, confirmou à Rádio Latina o padre Sérgio Mendes. Já as missas vão decorrer aos domingos, nas igrejas de Bonnevoie, pelas 8h00, de Cents, às 10h30, e na Sacré-Coeur, às 17h00.

Confrontado com a decisão de reabertura dos cultos religiosos nestes moldes, o padre Sérgio Mendes desabafa que nunca pensou ser possível haver marcações para se participar nas missas e que não concorda com este sistema, “que é mais dirigido às pequenas comunidades”.

Sérgio Mendes defende que era preferível “esperar mais algum tempo e recomeçar com menos restrições”. Mas o padre garante que vai acatar as medidas impostas pelo governo. “Sem esta reserva ninguém pode assistir às missas”, alerta o padre, pedindo “paciência e compreensão aos portugueses”.

As marcações podem ser feitas através dos números de telefone 621 797 572 ou 28 37 16 28, com indicação do nome e do apelido, e da missa a que pretendem assistir.Além da reserva, os fiéis terão de usar máscara e a igreja tem de garantir as condições de distanciamento social.

Como alternativa, os interessados poderão acompanhar a missa retransmitida pela Rádio Latina, aos domingos, pelas 9h00.



