Ministros impedidos de fazer 'lobby' sobre o Governo após saírem do cargo

O novo regulamento surge depois das críticas da Comissão Europeia à falta de transparência governamental no Grão-Ducado.

O Luxemburgo vai proibir ex-ministros de exercer pressão sobre o governo (em representação de determinados interesses, atividade vulgarmente conhecida como lobbying) durante dois anos após a sua saída do cargo, na sequência de uma nova lei adotada apenas semanas após dois antigos funcionários terem abandonado cargos lucrativos em empresas russas que assumiram após terem deixado as suas funções no governo.

Uma comissão de ética decidirá se qualquer novo cargo que um ex-ministro assuma nos dois anos seguintes à sua demissão representa um conflito de interesses, de acordo com o novo regulamento aprovado esta quinta-feira.

A reforma surge depois de, em novembro, a Comissão Europeia ter criticado o Luxemburgo por adiar o reforço de medidas de transparência sobre os movimentos de altos funcionários entre cargos públicos e privados, classificando o código de ética existente como "difícil de aplicar".

A nova comissão pode emitir recomendações se determinar que há um conflito de interesses, mas não tem poderes para forçar os ministros a renunciar a quaisquer novos cargos possivelmente lucrativos. Se os antigos ministros não seguirem a recomendação, a comissão pode decidir torná-la pública.



Os antigos ministros da economia Jeannot Krecké e Etienne Schneider demitiram-se ambos das funções de direção nas empresas russas em fevereiro, após terem defendido inicialmente as suas posições nos dias que se seguiram ao início da guerra da Rússia contra a Ucrânia.



Segundo o novo código de ética, ministros e altos funcionários públicos terão também de revelar reuniões com lobistas. Desde o final do ano passado, as empresas estão obrigadas a apresentar a sua intenção de se encontrarem com um legislador.

Outra alteração que entrará em vigor a 1 de maio é a necessidade de ministros e seus assessores revelarem as participações que têm em empresas, as propriedades que detêm além das suas casas e se têm alguma dívida superior a 100 mil euros, antes de serem nomeados para as suas funções.

Além disso, têm de dizer que empregos tiveram nos 10 anos anteriores à sua nomeação e qual o meio de subsistência dos seus parceiros. O novo regulamento coloca os membros do governo mais em pé de igualdade com os parlamentares, que desde o ano passado têm de revelar os seus rendimentos e investimentos.

