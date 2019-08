A solidariedade e entreajuda do povo luxemburguês impressionaram os governantes e o Grão-Duque Henri.

Luxemburgo 3

Ministros e Grão-Duque visitam vítimas do tornado

A solidariedade e entreajuda do povo luxemburguês impressionaram os governantes e o Grão-Duque Henri.

O tornado e as consequências da passagem destes ventos infernais obrigaram ao cancelamento das férias do primeiro-ministro Xavier Bettel e da ministra do Interior, Tania Boffering. Esta tarde os dois governantes a par com o ministro do Trabalho Dan Kersch e do Grão-Duque Henri foram visitar as povoações afetadas e falar com as populações.

A solidariedade e entreajuda do povo luxemburguês impressionaram os governantes e o Grão-Duque bem que nesta visita observaram como as casas e as ruas ficaram destruídas e ouviram as vítimas contar como tudo aconteceu sexta-feira.

3

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

Na visita esteve também Paul Schroeder, o diretor geral do Corpo Grã-Ducal de Incêndio e Segurança (CGDIS) que mostrou como estavam a decorrer as operações no terreno em Bascharage e Pétange e informou sobre as próximas intervenções. As imagens desta visita foram publicadas pelo CGDIS na sua conta do twitter.

O governo instalou já um gabinete de crise para coordenar todas as operações e ajuda necessária às populações.