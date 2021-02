Ministro e sindicatos assinam renovação da convenção coletiva dos funcionários do Estado

A novidade desta convenção é o alargamento e a adaptação, a partir de janeiro de 2022, do banco de horas aos trabalhadores do Estado.

O ministro da Função Pública, Marc Hansen, e os representantes da OGBL (Christian Sikorski) e da LCGB (Carlo Wagener) assinaram esta quinta-feira a renovação da convenção coletiva dos trabalhadores do Estado.

O anúncio foi feito esta tarde em comunicado pelo Ministério da Função Pública, que refere que a nova convenção vai vigorar até 31 de dezembro de 2023. A novidade desta convenção é o alargamento e a adaptação, a partir de janeiro de 2022, do banco de horas aos trabalhadores do Estado, um mecanismo que permite acumular horas de trabalho suplementares e descontá-las depois. O ministério da tutela refere que o alargamento desta medida, introduzida na função pública em 2018, pretende criar uma maior equidade entre as diferentes categorias na função pública.

Marc Hansen elogiou o ambiente construtivo e a responsabilidade demonstrada pelas partes interessadas neste período específico ligado à pandemia. Neste sentido, o ministro refere que os sindicatos renunciaram às reivindicações financeiras, focando-se na melhoria das condições de trabalho.

O Estado contava até 1 de dezembro de 2020 com 2.475 funcionários. Um terço trabalha na Administração de Pontes e Estradas (622 funcionários) e na Administração da Natureza e Florestas (247 funcionários), sendo que 58% são homens. A idade média dos funcionários do Estado é de 45 anos, com uma antiguidade média 13 anos de carreira.



