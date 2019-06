Jean Asselborn regressou a casa na quarta-feira e conta voltar ao trabalho já a partir deste domingo.

Ministro dos Negócios Estrangeiros teve alta ao fim de nove dias

Jean Asselborn regressou a casa na quarta-feira e conta voltar ao trabalho já a partir deste domingo.

Uma queda aparatosa em Palma de Maiorca, durante um passeio a pé, levou o ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo aos cuidados intensivos. "Fiquei com um pé preso num buraco do passeio e caí", explicou o ministro à edição francesa do Wort. A queda obrigou Asselborn a ser suturado no joelho e cotovelo e provocou-lhe um hematoma e fortes dores nas costas.



Jean Asselborn ficou hospitalizado durante nove dias nos cuidados intensivos, tendo todas as suas reuniões, tanto no Grão-Ducado como fora do país, sido anuladas até 16 de junho.

O ministro, de 70 anos, teve finalmente alta na quarta-feira, e garantiu ao Wort que vai "retomar o trabalho como antes", apesar de continuar a queixar-se de dores nas costas.



A agenda arranca no domingo, com um comité de ministros do Benelux e dos países bálticos, seguindo-se o conselho europeu dos ministros dos Negócios Estrangeiros, na segunda-feira. Na terça, Asselborn deverá estar em Bruxelas para preparar o Conselho Europeu de 20 e 21 de junho. Na quarta-feira, é esperado em Atenas, onde vai encontrar-se com o seu homólogo grego e apoiar uma ONG luxemburguesa que ajuda refugiados.



Além dos encontros agendados para as próximas semanas, Asselborn conta também recuperar a forma física a tempo de fazer a sua habitual "Volta à França" em bicicleta, nas férias de verão. A paixão do ministro pelo ciclismo é bem conhecida, ele que chegou a fazer mais de 1.300 quilómetros nas férias, há três anos, numa viagem que o levou a locais míticos, como a estrada Alpe d'Huez, por onde passa habitualmente a Volta à França.



