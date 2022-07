O resultado deverá ser confirmado por um teste PCR e Lex Delles não tem, para já, qualquer sintoma.

Pandemia

Ministro do Turismo infetado com covid-19

Diana ALVES

O ministro das Classes Médias e Turismo, Lex Delles, está infetado com o vírus da covid-19. Para já, não apresenta sintomas.

O Governo adianta, numa curta nota, que, “no seguimento de uma despistagem regular através de testes rápidos de antigénio, o ministro das Classes Médias e Turismo, Lex Delles, testou positivo para a covid-19”.

O Executivo acrescenta que o resultado deverá ser confirmado por um teste PCR e que Delles não tem, para já, qualquer sintoma da infeção.

Respeitando as regras em vigor, “o ministro está em isolamento no seu domicílio e continua a desempenhar as suas funções através do teletrabalho”, pode ler-se ainda na mesma nota.



