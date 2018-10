Nicolas Schmit realiza visita de trabalho para debater questões relacionadas com o desemprego dos trabalhadores transfronteiriços.

Ministro do Trabalho no Parlamento Europeu

O ministro do Trabalho, do Emprego e da Economia Social e Solidária, Nicolas Schmit, realiza hoje uma visita de trabalho ao Parlamento Europeu para debater questões relacionadas com o desemprego dos trabalhadores transfronteiriços.

Schmit vai debater o assunto com diversos membros do Parlamento Europeu, numa altura em que está para ser divulgada a posição desta entidade sobre a revisão das regras no que diz respeito aos subsídios de desemprego para trabalhadores transfronteiriços.







